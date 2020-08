Patto Civico Arezzo: “Il nostro “patto”: passione, impegno e cultura questo il profilo dei nostri candidati”

Simona Camiolo, 53 anni, laureata allo IULM. Nata a Lodi, trasferita ad Arezzo 15 anni fa per la bellezza della città e delle sue vallate. Parla 4 lingue (quasi 5 se includiamo l’aretino, ma solo B2) e svolge il lavoro di traduttrice. Da sempre attiva nell’impegno civile sia nel lodigiano che nell’aretino, ha dedicato la maggior parte degli ultimi 27 anni alla cura dei suoi 3 figli. A loro è molto grata per averle dato la possibilità di conoscere e apprezzare dall’interno il panorama culturale giovanile della nostra città. Negli anni Ottanta ha aderito ai primi comitati ambientalisti favorendo l’introduzione delle prime esperienze di raccolta differenziata. Si occupa con passione dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) della zona che agiscono per un’economia sostenibile per i piccoli produttori locali esclusi dalla grande distribuzione e che si impegnano a favore di un’agricoltura ecologica nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute.

Mariano Scognamiglio, 51 anni, nato a Napoli, ha deciso di vivere ad Arezzo da 16 anni, Lauree in informatica ed ingegneria dei sistemi informatici università di Salerno, In corso laurea magistrale in “digital humanities” presso l’università di Pisa. Ha lavorato in ambito informatico come IT-manager. Esperienze televisive in ambito nazionale e nel campo della recitazione. Titolare e chef del ristorante “Mariano”. I temi su cui intende impegnarsi in caso di elezione in Consiglio Comunale sono i diritti della comunità LGBT, quelli dei diversamente abili, rendere Arezzo una città “pet friendly” e la sicurezza e valorizzazione delle zone periferiche rilanciando, ad esempio, il quartiere Saione attraverso l’apertura di piccole attività commerciali, maggiori presidi e favorendo l’introduzione di aree pedonali. In ultimo, valorizzando le eccellenze aretine, diffondendo la cultura del cibo come fonte di benessere.

Patto Civico per Arezzo