Patto Civico Arezzo, “tre grandi profili al servizio della città”

Franco Romagnoli nato a Bologna, 72 anni, ingegnere elettronico, pensionato, ex dirigente di grandi Gruppi industriali (prima Olivetti poi Telecom Italia), sposato, padre di quatto figli, sceglie di vivere ad Arezzo dal 1999. Dal 2012 si è occupato del sistema di gestione dei rifiuti nella Toscana meridionale, si è opposto da sempre a qualunque aumento delle capacità di termovalorizzazione dell’impianto di San Zeno, anche presentando Osservazioni al Piano regionale dei rifiuti (2014), al Piano Interprovinciale (2014) e all’attuale progetto di ampliamento di San Zeno, con riferimento appunto al cosiddetto “raddoppio” del termovalorizzatore; attività anche documentata dai numerosi articoli scritti costantemente sui media locali.

Chiara Barbagli 39 anni. Si diploma in lingue al liceo linguistico V. Colonna di Arezzo, prosegue gli studi presso l’università di Siena con una laurea triennale in scienze della comunicazione e un master di primo livello in “Comunicazione d’impresa. Linguaggi, strumenti, tecnologie”. Negli anni ha collaborato con molte associazioni del territorio: Legambiente Circolo Laura Conti, Associazione Apicoltori delle Province Toscane, Spazio 3. Le sue passioni sono l’arte e le tradizioni locali. Ha pubblicato come autrice alcuni volumi della collana “Alò. Libri per Arezzo” di Editrice Zona e nel 2011 é stata finalista come autore toscano dell’anno. Nel 2016 partecipa al progetto incubatore sociale di impresa di CNA e il suo progetto dedicato agli agriturismi si classifica al primo posto. Nel 2017 ottiene l’abilitazione come guida turistica nazionale ed entra a fare parte del Centro Guide Arezzo e Provincia diventando parte del direttivo. Attualmente si dedica alla sua attività di guida turistica e a crescere la sua bambina.

Alessandro Corsini, 62 anni, nipote di Corsino Corsini fondatore dell’omonima azienda di caffè e figlio di Silvano che l’ha sviluppata e incrementata, dopo aver conseguito la maturità scientifica, la laurea all’”Istituto Cesare Alfieri” di Firenze, il titolo di Magister Politikwiessenshaft presso l’Università di Vienna (A), ha vissuto in varie città italiane ed estere viaggiando molto per diletto e per lavoro. Ha conoscenze più o meno approfondite a seconda delle lingue in Francese, Inglese, Tedesco e Spagnolo ed ha collaborato con varie Società e Gruppi quali Bompiani, Rizzoli, Sun Chemical e, per gli ultimi 20 anni circa, è stato funzionario responsabile in Toscana del Gruppo AXA Assicurazioni e responsabile sviluppo commerciale e trainer dei dipendenti del gruppo bancario MPS per la commercializzazione dei prodotti assicurativi del gruppo AXA.

