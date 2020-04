Pd Castiglion Fiorentino: Covid-19 fase 2

L’emergenza sanitaria dovuta al covid-19 ha portato a decisioni drastiche ma inevitabili. Per questo abbiamo sostenuto le scelte fatte dal governo nella così detta Fase 1 .

Adesso siamo in un’altra condizione, i contagi sono diminuiti e quindi è necessario rendere più flessibili i provvedimenti. Consapevoli però che l’emergenza non è finita e che saremo costretti, fin quando la scienza non troverà una soluzione, a convivere con il virus.

La priorità oggi è far ripartire l’economia in condizioni di sicurezza per tutti.

Siamo dunque favorevoli a una differenziazione di misure tra una Regione e l’altra, consentendo alle imprese di ricominciare la loro attività. Passo dopo passo perché sappiamo tutti che dovremo abituarci a stili di vita diversi.

La “Fase 2 della Toscana” potrebbe prevedere alcune fondamentali anticipazioni rispetto al calendario nazionale : dall’ 8 maggio la riapertura del commercio al dettaglio e dal18 maggio la riapertura di bar, ristoranti, alberghi ed attività di cura della persona. Le attività che ripartono devono sottostare a regole ferree di misure anti-covid.

Non possiamo, infatti, permetterci che si scateni un conflitto tra esigenze della salute e quelle del lavoro, né possiamo permetterci che vi sia una sorta di “guerra” tra lavoratori garantiti (leggi pubblica amministrazione) e lavoratori privati e autonomi. Eppure c’è chi soffia sul fuoco, senza capire che siamo tutti dalla stessa parte: quella di una nazione che ha la voglia e l’orgoglio di ripartire.

Per ripartire ci vuole però grande solidarietà e sostegno. Per questo le piccole e medie imprese, che sono il cuore pulsante della nostra economia, non possono essere lasciate sole. Le preoccupazioni dell’artigiano, del commerciante, del libero professionista sono anche le nostre.

Come si può pretendere da chi non ha incassato un euro che paghi le tasse, i tributi locali, le bollette e gli affitti? A livello nazionale occorre muoversi celermente per imporre alle banche minore burocrazia per i mutui, agli enti erogatori della cassa integrazione di muoversi senza indugio. Ma questo non basta, ci vogliono misure di sostegno forti, anche oltre le garanzie sui mutui, passando a finanziamenti diretti e abbattimento della tassazione.

Bisogna difendere a tutti i costi la nostra economia, consapevoli che però il quadro è cambiato e occorre investire di più sulla difesa dell’ ambiente, dei beni comuni, dei servizi alla persona, sulla ricerca e sulla scuola.

Una svolta che per quanto impostata dall’alto trova però nei Comuni la loro naturale cassa di espansione.

Per questo proponiamo:

nell’immediato l’abbattimento di tasse e tariffe locali (TOSAP, TARI, NETTEZZA URBANA, IMU).

Sostegno alle famiglie in difficoltà con contributi per la spesa e le bollette.

Sostegno a tutte le famiglie attraverso una rete di solidarietà sociale per sopperire alla mancata riapertura delle scuole. Occorre dare un contributo alle famiglie che potranno utilizzare per i servizi di doposcuola e campus estivi (adottando tutte le misure anticovid ) offerti dalle imprese ed Associazioni che abbiamo la fortuna di avere nel nostro Comune . Una attenzione particolare va riservata alle famiglie che hanno figli diversamente abili

Costruire un progetto per il turismo di prossimità dove avranno’ importanza strategica la Rete museale ed i percorsi adeguati al turismo slow.

-promuovere un marketing territoriale potentissimo concretizzando la capacità di attrazione dei prodotti che provengono dalla nostra terra. Sostegno alla ristorazione e ai bar con la concessione del suolo pubblico gratuito.

E’ arrivato il momento di rimboccarci le maniche, i tempi che ci attendono saranno molto duri e dobbiamo lavorare sodo tutti quanti se vorremo avere un presente e lasciare un futuro ai nostri figli.

Partito Democratico Castiglion Fiorentino