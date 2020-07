Pd, rabbia su Estra “il mandato era per il rinnovo a Macrì di 1 solo anno e non di 3, Scortecci si dimetta“

L’assemblea di Coingas aveva delegato il Presidente a votare il rinnovo a Macrì per 1 anno soltanto

(Nota dei Sindaci Pd)

Il mandato dei Sindaci al Presidente di Coingas era chiaro: rinnovare il Consiglio d’Amministrazione di Estra solo per 1 anno. Le ragioni sono evidenti. Il Presidente Macrì è sottoposto ad indagine da parte della magistratura e a settembre si voterà al Comune di Arezzo. La sconfitta del centro destra determinerebbe un cambio di maggioranza all’interno dell’Assemblea dei soci Coingas.

Contravvenendo al mandato ricevuto, il Presidente Scortecci ha invece votato per un rinnovo triennale e non di un solo anno. Il mandato, tra l’altro, era stato espresso all’unanimità da tutti i Sindaci di Coingas e non solo da quelli di centro sinistra. Da sottolineare che la proposta di 1 anno e non di 3 era stata fatta in Assemblea dal Sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli e non dai sindaci del centro sinistra che, per senso di responsabilità istituzionale avevano comunque accettato di sostenerla.

A questo punto invitiamo Scortecci a dimettersi per non aver rispettato il mandato ricevuto. Ha rotto il rapporto fiduciario all’interno dell’Assemblea con l’evidente intento di garantire ad un esponente politico della destra aretina il rinnovo triennale di un mandato che l’indagine della magistratura e il voto di settembre rendono assolutamente inopportuno.