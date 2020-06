PD Valdichiana: “Ospedale della Fratta, avanti con tempi celeri”

Il PD della Valdichiana prende atto con soddisfazione dei risultati dell’ultima Conferenza dei Sindaci: sono state infatti valutate positivamente in toto le nostre proposte e fortemente sostenute dai Sindaci del Partito Democratico per il rafforzamento dell’ospedale de La Fratta e per la messa a punto dei servizi sul territorio.

A questo punto si tratta di indicare con precisione i successivi passaggi per arrivare in tempi brevi alla realizzazione degli interventi che riguarderanno i servizi ospedalieri, il pronto soccorso e i servizi territoriali. Confidiamo che il Direttore Generale, a differenza di quanto avvenuto in passato, dimostri una capacità operativa rapida, senza tentennamenti e rinvii.

Per portare avanti il progetto della sanità nella Valdichiana aretina è necessario il sostegno dei rappresentanti aretini alla Regione Toscana che, fino a oggi, si sono mostrati sensibili e attenti alle richieste della nostra zona, spetta anche a loro, oltre che ai sindaci vigilare affinché le promesse del direttore generale non rimangano lettera morta. Un primo risultato è stato raggiunto, riportando all’attenzione dell’Azienda sanitaria i problemi della Valdichiana aretina, adesso si tratta di passare dalle parole ai fatti in tempi celeri.

PARTITO DEMOCRATICO DELLA VALDICHIANA