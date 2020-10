Pia Casa di Arezzo: oggi  tamponi agli ospiti

Oggi l’Asl Tse farà i tamponi ai 76 ospiti della Pia Casa di Arezzo. L’azienda li esegue mensilmente, come procedura standard, agli anziani di tutte le Rsa del territorio.

Alla Pia Casa erano di nuovo in programma per il 5 novembre ma in considerazione dei casi di due addetti alla lavanderia, la data è stata anticipata a oggi.

Si tratta di una scelta nel segno della massima prudenza perché i due addetti (di cui uno positivo ma a bassa carica) non hanno contatti con gli ospiti, essendo addetti ai servizi di lavanderia – guardaroba e quindi non rappresentano una fonte di esposizione per gli ospiti della RSA.