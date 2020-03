“Pillole di cultura”: nasce l’appuntamento giornaliero con l’Ecomuseo del Casentino

L’Ecomuseo del Casentino, considerato il momento di emergenza sanitaria e la necessità di annullare tutti gli eventi in programma, ha deciso di dare vita ad un appuntamento quotidiano proponendo dei video ripresi dall’archivio audiovisivo. “Pillole di cultura” è un’idea per continuare ad essere presenti, per dare degli spunti sociali e culturali nel rispetto delle regole che impongono la distanza fisica ma non emotiva. L’obiettivo è quello di distogliere l’attenzione dal brutto momento che sta vivendo il nostro Paese, anche solo per qualche minuto. Le proposte tematiche che verranno proposte sono pensate per grandi e piccini, nella convinzione che anche la cultura può aiutare. “Vi invitiamo a mettere un like alle nostre pagine Facebook di Ecomuseo del Casentino e di Banca della Memoria del Casentino per poter vedere l’offerta che abbiamo pensato per i cittadini – ha dichiarato l’assessora alla cultura dell’Unione dei Comuni Eleonora Ducci – il tempo da trascorrere a casa è sicuramente più del solito e vogliamo aiutarvi a combattere la noia e a favorire la conoscenza del nostro patrimonio culturale immateriale, fatto di storie, favole e testimonianze pensate per adulti e bambini”.