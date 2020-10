Piscine ex Tartana: con 132mila euro un’impresa non del territorio si è aggiudicata l’asta

CIVITELLA – È stata un’impresa, non del territorio, ad aggiudicarsi questo pomeriggio l’asta per l’area su cui sorgevano le piscine del complesso meglio conosciuto come ‘Tartana’. Un’offerta pari a 132 mila euro che ha superato tutti i contendenti che erano usciti allo scoperto nei giorni scorsi. Il Comune di Civitella in Val di Chiana e Alessandro Beatrice su tutti.

Ad avere la meglio questo pomeriggio è stata però l’impresa che ha lavorato sottotraccia superando di poco l’offerta formulata dall’amministrazione comunale. L’asta, con base di partenza 90 mila euro circa, ha quindi visto assegnare l’area ludico ricreativa che ha segnato non solo le estati dagli anni ’80 in poi degli aretini compresi i locali dove una volta si trovavano il ristorante e la discoteca.

“Come amministrazione comunale avevamo il dovere morale e istituzionale di partecipare e lo abbiamo fatto con convinzione impegnando il massimo delle risorse che il bilancio comunale ci permetteva. In primo luogo lo dovevamo alla popolazione e alla comunità di Pieve al Toppo per il recupero di un’area abbandonata ormai da oltre un decennio – ha detto il sindaco di Civitella Ginetta Menchetti – la nostra offerta è stata superata da un altro acquirente che presto auspichiamo di conoscere meglio”.

“Siamo molto rammaricati e dispiaciuti di non essersi visti assegnatari di quest’area che per il territorio rappresenta un pezzo importante di storia ed era l’occasione per restituirla alla collettività, nel contempo prendendo atto del risultato – ha concluso Menchetti – ci auguriamo comunque che l’assegnatario, provveda ad una sua iniziale messa in sicurezza e successiva riqualificazione anche nell’interesse di questa collettività”.