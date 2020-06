Ponte Buriano: sono arrivati i primi 3,4milioni di euro per la sua salvaguardia e la costruzione del nuovo ponte

Ponte Buriano, è ufficiale sono arrivati i primi 3,4milioni di euro per la costruzione del ponte provvisorio e successivamente del ponte nuovo.

Soddisfazione del Presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini che a distanza di un anno e mezzo dalla sua elezione è riuscita a trovare una soluzione per salvaguardare la bellezza storica di Ponte Buriano e a iniziare con questo stanziamento la realizzazione del ponte provvisorio per un costo di un milione di euro e la restante cifra servirà per la realizzazione del ponte nuovo.