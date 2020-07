Poppi, annullata l’edizione de “Il Gusto dei Guidi”

A causa del contesto di incertezza che sta contrassegnando il panorama Nazionale dovuto all’emergenza Covid-19, la Pro Loco Centro Storico di Poppi comunica, con edizione de “Il Gusto dei Guidi” in programma dal 21 al 23 Agosto P.V.

La decisione non è stata presa a cuor leggero poiché sappiamo quanto questa manifestazione sia rilevante per il nostro territorio dal punto di vis standard di sicurezza che ad oggi sono richiesti, dopo una attenta analisi tecnica, non possono essere garantiti e pertanto riteniamo di dover mettere al primo posto la sicurezza di tutti i volontari.

Si svolgerà invece il concorso IGT Supertuscan mantenere viva la manifestazione tramite la valorizzazione dei produttori che ogni anno condividono con noi questa esperienza la cui data sarà comunicata quanto prima Saranno organizzati eventi, svolti nel totale rispetto delle norme di sicurezza, il comunicato al più presto e di cui troverete aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook “Proloco P Pro Loco Centro Storico Poppi Via C. Battisti 13, 52014, Poppi (AR) tel. 348-8840299 e-mail:[email protected] P.Iva 01678210517 C.F. 94004380518 www.ilgustodeiguidi.com A causa del contesto di incertezza che sta contrassegnando il panorama Nazionale dovuto all’emergenza 19, la Pro Loco Centro Storico di Poppi comunica, con grande rammarico, di annullare la XXIV in programma dal 21 al 23 Agosto P.V.

La decisione non è stata presa a cuor leggero poiché sappiamo quanto questa manifestazione sia rilevante per il nostro territorio dal punto di vista promozionale, turistico e di aggregazione ma purtroppo gli elevati standard di sicurezza che ad oggi sono richiesti, dopo una attenta analisi tecnica, non possono essere garantiti e pertanto riteniamo di dover mettere al primo posto la sicurezza di tutti: visitatori, operatori e concorso IGT Supertuscan che quest’anno è giunto alla XV edizione, permettendoci di mantenere viva la manifestazione tramite la valorizzazione dei produttori che ogni anno condividono con la cui data sarà comunicata quanto prima.

Saranno organizzati eventi, svolti nel totale rispetto delle norme di sicurezza, il cui calendario sarà e di cui troverete aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook “Proloco P Il Consiglio Direttivo della Pro Loco Centro Storico Poppi [email protected] www.ilgustodeiguidi.com

A causa del contesto di incertezza che sta contrassegnando il panorama Nazionale dovuto all’emergenza grande rammarico, di annullare la XXIV La decisione non è stata presa a cuor leggero poiché sappiamo quanto questa manifestazione sia rilevante ta promozionale, turistico e di aggregazione ma purtroppo gli elevati standard di sicurezza che ad oggi sono richiesti, dopo una attenta analisi tecnica, non possono essere i: visitatori, operatori e che quest’anno è giunto alla XV edizione, permettendoci di mantenere viva la manifestazione tramite la valorizzazione dei produttori che ogni anno condividono con cui calendario sarà e di cui troverete aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook “Proloco Poppi”.