Poppi, Convivio On Air: Rinascere con le Arti nella Comedìa. Bando di partecipazione per la selezione di opere video

InArceDantis, Accademia Dantesca per le Arti e lo Spettacolo presso il Castello dei Conti Guidi di Poppi (Ar), UNISI e il Comune di Poppi, hanno indetto un bando per la selezione di opere video ispirate al Purgatorio di Dante Alighieri da inserire nel programma ufficiale ed essere trasmesse durante il “Convivio On Air: Rinascere con le Arti nella Comedìa” dal 14 al 18 settembre 2020.

Gli artisti candidati potranno partecipare al concorso realizzando opere video ispirate al Purgatorio di Dante attraverso l’impiego di tutte le arti: prosa, danza, musica, poesia, teatro, arti visive, etc.

Il tema specifico a cui far riferimento per questa edizione 2020 del “Convivio On Air” è:

Purgatorio: Regno della libertà

Il tema sotto cui si iscrive la seconda cantica è quello della libertà: non quella comunemente intesa dei primi canti ancora legati ai valori terreni (libertà va cercando), ma il libero arbitrio di cui parla Marco Lombardo nei canti centrali, cioè la libera obbedienza al disegno divino che è dentro ognuno di noi, e che ci chiama all’umana fratellanza. Questo tema è particolarmente attuale in questi tempi in cui tutti conosciamo limitazioni alla nostra libertà individuale in nome di una più alta libertà collettiva.

Nella valutazione delle opere saranno considerate positivamente: la coerenza, le qualità innovative, la realizzazione dell’idea dell’opera video e l’efficacia delle strategie di promozione e coinvolgimento del pubblico.

La partecipazione al bando potrà avvenire inviando la propria opera video di minimo due minuti e di massimo quattro minuti (visualizzabile attraverso un semplice collegamento in rete) e versando Euro 30 quale quota di partecipazione entro le ore 12.00 di sabato 23 agosto 2020 all’indirizzo:

[email protected]

Per scaricare il bando e la domanda di partecipazione, visitare il sito:www.inarcedantis.com

Per maggiori informazioni scrivere a: [email protected]

oppure contattare il: 3484741050 Anche su WhatsApp