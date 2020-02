Porta Sant’Andrea: approvato l’operato del Consiglio nell’Assemblea dei soci

Si è svolta venerdì sera 21 febbraio 2020 nella sala d’armi di Porta Sant’Andrea l’assemblea ordinaria dei soci, cui erano presenti 92 soci. Approvate a larghissima maggioranza le relazioni del gruppo dirigente: la relazione morale sull’attività del Quartiere nel 2019 ha visto un astenuto, mentre la relazione finanziaria/bilancio 2019 e la relazione del Collegio dei Sindaci revisori sono state approvate all’unanimità.

Confermata anche la quota sociale annua proposta dal Consiglio: cento euro per i soci sostenitori e venti euro per quelli ordinari, mentre per i minori di sedici anni la quota rimane a cinque euro. Applausi da parte di tutta la “Sala d’Armi” per la relazione del Comitato Giovanile, letta dalla presidente Elena Morini.

Al termine sono pervenuti alcuni interventi da parte dei soci e quello del Rettore Maurizio Carboni, che ha annunciato l’inizio dei lavori di ampliamento delle Scuderie “Franco Ricci” tra il plauso di tutti i soci presenti.