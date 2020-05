Porta Sant’Andrea, da oggi la tessera si fa online

Sant’Andrea non si ferma e guarda al futuro, soprattutto in un momento storico in cui l’ausilio della tecnologia digitale è fondamentale. Nasce per questo il nuovo servizio di tesseramento online dedicato ai soci del Quartiere, un modo semplice e veloce per associarsi o rinnovare la quota sociale e ricevere la tessera direttamente a casa.

“Visto il momento di blocco e ristrettezza che stiamo attraversando abbiamo pensato di riservare un vero e proprio servizio a domicilio ai nostri Soci – commenta il rettore Maurizio Carboni – il progetto è partito dalla commissione tesseramento, forte dell’intesa con l’area comunicazione che in poco tempo ha messo in piedi una nuova piattaforma online, moderna e funzionale. Grazie a questo sistema ogni quartierista potrà pagare comodamente con un click, confermando la sua adesione per tutto il 2020. Un gran bel lavoro frutto della passione e dell’impegno dei nostri incaricati”.

“Il nuovo servizio di tesseramento online ha portato ad un restyling digitale della nostra piattaforma, ormai ferma al 2013 – spiega Daniele Gelli, consulente in Ricerca e Sviluppo ICT e Web, nonché webmaster del sito ufficiale del quartiere www.portasantandrea.com – rispetto al passato siamo passati ad un layout grafico legato al mondo del mobile, con un tema full-responsive che si adatta ad ogni tipo di device e che può trasformarsi direttamente in una app da scaricare nello smartphone grazie alla tecnologia PWA. Il tesseramento online è la vera novità: si tratta di un e-commerce puro agganciato alla nota piattaforma PayPal grazie alla quale, una volta inserite le credenziali, si può pagare con un semplice click e rinnovare la quota sociale scegliendo tra quattro tipologie di tessera: quella da Cittino, Citto, Socio Ordinario o Sostenitore.

Nel sito da oggi è attivo anche un servizio di notifiche push: ogni volta che l’ufficio stampa pubblicherà una notizia, questa sarà segnalata su telefono o pc dell’utente tenendolo sempre aggiornato. Non poteva mancare, ovviamente, un’interfaccia con i nostri social: nella home page, infatti, saranno visibili i post di Instagram del Quartiere e si potrà interagire direttamente con la chat di Messenger legata alla Pagina Facebook ufficiale grazie al sistema di chatbot.

Dopo il grande lavoro fatto nel 2013, adesso abbiamo uno strumento ancor più funzionale e decisamente al passo coi tempi, in pieno stile Sant’Andrea”!

Visita il nuovo sito di Porta Sant’Andrea cliccando qui: www.portasantandrea.com