Porta Sant’Andrea: “martedì grasso” in sede con la pizzeria di Carnevale

Il divertimento e la spensieratezza del Carnevale anche quest’anno si festeggia a Porta Sant’Andrea.

Martedì 25 febbraio, in occasione del celebre “martedì grasso”, nella sede di via delle Gagliarde si terrà la partecipatissima “pizzeria di Carnevale”, un modo per coinvolgere grandi e piccini tra coriandoli, costumi e stelle filanti.

Dalle ore 20 sarà possibile gustare pizze e calzoni in sede, il tutto accompagnato dagli aretinissimi fiocchi serviti da quartieristi in costume carnevalesco. Ovviamente tutti i soci sono invitati a mascherarsi, come vuole la tradizione!

Non è necessaria la prenotazione, ma chi volesse riservare dei tavoli può farlo telefonando al n. 0575 295040