Post CoViD: Una nuova mobilità? FIAB scrive a Comune e Provincia di Arezzo

Pertanto chiediamo da subito Piste ciclabili e percorsi pedonali, anche con la sola segnaletica, strade riservate alle bici (come fanno già in molte grandi città), strade scolastiche , doppio senso per bici nelle strade a senso unico.

Potenziare l’arrivo al lavoro in bici e le intermodalità bici-trasporto locale.

Allargare e far rispettare le zone 30 Km. all’ora in tutte le strade interne della città.

Attivare orari differenziati per le attività economiche e gli uffici, e per i sistemi di consegna a domicilio.

Privilegiare ed incentivare quelli su bicicletta, cargo-bike e mini-van ELETTRICI.

Maggiori servizi di Bike sharing, ma con un accesso semplificato.

Inoltre, incentivi e finanziamenti per il potenziamento della mobilità attiva come alternativa all’uso dell’auto privata e complementare al trasporto pubblico.