Pratovecchio Stia: elezioni 20-21 settembre, spostamento dei seggi elettorali e nessuna interruzione delle lezioni scolastiche

Il Comune di Pratovecchio Stia, in vista delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre, ha richiesto lo spostamento dei seggi n.1, 2, 3, 5, 6 e 7 dalla scuola primaria Paolo Uccello alle Officine Capodarno ubicate presso le ex scuole elementari di Stia in via Vittorio Veneto 12. Una decisione che, in linea con quanto indicato dal Ministero dell’Interno e dall’ANCI, garantirà la continuità didattica e il regolare svolgimento delle lezioni a soli 5 giorni dalla riapertura prevista per il 14 settembre.

Data la provvisorietà dello spostamento, valido solo per queste consultazioni, la tessera elettorale non subirà aggiornamenti e non sarà quindi necessario sostituirla. Nessuna variazione, invece, per i seggi n. 4 di Lonnano e n. 8 di Papiano. Per l’occasione sarà organizzato un servizio di navetta per i cittadini di Pratovecchio impossibilitati a raggiungere il seggio con mezzi propri.