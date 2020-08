Presentazione lista M5S: Emanuele Bonci

Oggi Vi presentiamo Emanuele Bonci, candidato portavoce M5S in Consiglio Comunale ad

Arezzo.

Emanuele, classe 1985, è uno degli attivisti storici del Meetup aretino sin dalla prima

campagna elettorale del 2011.

Laureato in ingegneria elettronica, lavora presso un’azienda agricola del territorio.

Appassionato da sempre di sport e di attività fisica in generale, gli piace provare qualsiasi

disciplina abbia l’opportunità, ma sin da piccolo quella principale è l’atletica leggera, per la

quale ha conseguito anche il diploma di istruttore.

È inoltre amante di musica e di ballo, in particolare di quello caraibico, che pratica da più di

10 anni.

I suoi tratti distintivi sono la precisione e la testardaggine.

Emanuele ritiene che l’alimentazione e l’attività fisica siano il punto di partenza per migliorare

la qualità della vita e della salute, sia fisica che mentale, portando ad avere, sul lungo

periodo, una riduzione delle spese sanitarie e una popolazione più felice.

“Lo sport e qualsiasi altra attività associativa, concorrono alla socialità delle persone e alla

loro crescita personale.

Le associazioni sportive, nella maggior parte dei casi, operano con scarse risorse e si

avvalgono soprattutto di personale volontario che vi lavora con passione, ma spesso

svolgono un ruolo sociale importantissimo che non sempre viene loro riconosciuto,

considerandole delle attività di serie B. Oltre a permettere agli adulti di coltivare le proprie

passioni o semplicemente svagarsi, hanno la funzione di far crescere i bambini e i giovani

con principi e valori sani, lottare contro la loro sedentarietà e farli socializzare.

Aspetto non secondario è l’indotto che viene generato, sia interno, perché permette la

nascita di nuove attività e quindi di posti di lavoro, sia esterno, perché può attirare persone

da fuori e pubblicizzare la città, ad esempio tramite l’organizzazione di eventi e

manifestazioni di rilievo”.

In base a queste considerazioni, il suo obiettivo è quello di portare all’interno della macchina comunale una maggior considerazione di questo mondo spesso ignorato ma che merita invece di essere aiutato e tutelato.

Continua poi affermando che: “È necessario che gli impianti pubblici siano più funzionali alle attività che vi si svolgono, che ci sia una manutenzione costante e dei costi di esercizio

contenuti. Molte discipline operano in condizioni non adeguate e a fronte di molti sacrifici.

Spesso il problema non riguarda i fondi erogati dal Comune, ma aspetti burocratici e

amministrativi miopi e farraginosi.

L’amministrazione pubblica non necessariamente deve essere organizzatrice e promotrice di

eventi, ma spesso sarebbe sufficiente che semplificasse ed agevolasse l’iniziativa privata.

Lo stesso ragionamento vale per l’imprenditoria, il commercio, la cultura ecc.

Il mio sogno è quello di vedere Arezzo diventare capitale dello sport, della musica, della

cultura e dell’arte, senza trattarle a compartimenti stagni ma facendole interagire tra loro in

maniera sistemica. Insieme possono aiutare ulteriormente il nuovo corso turistico che sta

percorrendo la nostra città.

Ovviamente senza mai dimenticare la nostra importante tradizione manifatturiera che sta

passando un periodo di profonda crisi.”

Movimento 5 Stelle Arezzo