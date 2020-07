Presentazione lista M5S: Francesco Carubia

Francesco Carubia, 60 anni, è un nostro attivista originario di Catania.

Ha trascorso infanzia, adolescenza e gioventù abitando in una casa popolare a Catania, a

contatto coi noti problemi perenni del Sud.

Diplomato all’ I.T.I.S. come Capo Tecnico, ha avuto diverse esperienze lavorative

occasionali per mantenersi gli studi universitari.

Dopo la laurea ha approfondito la Storia d’Italia e del Meridione pubblicando cinque saggi

storici che inquadrano passato e presente italiano in un singolo contesto paneuropeo,

indagando anche sui legami tra mafie, massonerie corrotte e potenze straniere operanti in

Italia.

Da 35 anni lavora come impiegato, a diretto contatto con clientela spesso straniera.

E’ sposato con un’insegnante ed ha vissuto praticamente in prima persona le problematiche

inerenti tale professione.

E’ iscritto al Movimento 5 Stelle dal 2012.

Da cinque anni vive in Toscana e fa parte dell’associazione “Grilli Aretini” che intende offrire

alla cittadinanza di Arezzo una prospettiva nuova di serenità sociale, sanitaria, ambientale e

di legalità.

Per il Movimento, in ambito del progetto Rousseau, ha proposto oltre trenta disegni di legge

ed un programma di scuola del futuro che si basa su lezioni a distanza o su incontri in luoghi di interesse storico o economico.