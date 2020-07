Presentazione lista M5S: Giuseppe Cavallaro

Giuseppe Cavallaro

Laureando in Economics & Development, Giuseppe Cavallaro da 8 anni fa attivismo con il

Movimento 5 Stelle di Arezzo.

Una forte passione per le tematiche sociali e Green Economy, è di origini calabresi e si è

trasferito ad Arezzo con tutta la famiglia da circa 20 anni a seguito di politiche discutibili

attuate nel suo luogo di origine.

Ciò lo ha spinto ad attivarsi politicamente in un movimento che reputa obbligatoria una

fedina penale pulita per i suoi candidati e che cerca di instillare il concetto della

meritocrazia nelle istituzioni.

