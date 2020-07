Prima Arezzo presenta tre nuovi candidati: Mirco Boncompagni, Mauro Naccarato e Alice Capacci

Mirco Boncompagni, classe 1985, nato ad Arezzo dove ha sempre vissuto; laureando in servizi giuridici presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Siena. Diplomato in AFM (amministrazione, finanza, marketing) e dipendente di A.b.a. arredamenti S.p.a. , una delle aziende leader nel settore arredamenti del nostro territorio.

Ha maturato anche esperienze da p.r. in vari locali notturni della nostra citta’.

Ha deciso di aderire a Prima Arezzo per essere prima di tutto un cittadino al servizio dei cittadini. In questi tempi incerti, sa quanto la nostra generazione senta oggi più che mai la paura e l’ansia per il futuro.

Per questo crede che ci sia bisogno di trovare di nuovo dei punti di riferimento e per farlo dobbiamo tornare a sentirci parte integrante della comunità, non come spettatori, ma come una componente attiva della nostra città. Non aspettare che le cose cambino, ma metterci la faccia e provarci davvero.

Mauro Naccarato è nato ad Arezzo nel 1961, ha conseguito la laurea in Ostetricia presso l’Università di Firenze ed ha lavorato nelle sale parto dei reparti di Ostetricia e Ginecologia degli ospedali di Arezzo e Montevarchi. Attualmente è in servizio presso l’ospedale di Bibbiena.

Mauro Naccarato ha partecipato a missioni sanitarie in ospedali in Africa, Tanzania e Ciad, mettendo le sue conoscenze e la sua esperienza al servizio di comunità svantaggiate.

È, infatti, particolarmente sensibile alle esigenze di chi vive in condizione di disagio e discriminazione e si è sempre speso perché la disabilità non fosse un ostacolo insuperabile.

È appassionato di musica e ha sempre viaggiato in tutto il mondo con curiosità ed attenzione alle diverse culture.

Mauro Naccarato ha deciso di appoggiare la candidatura a sindaco di Arezzo di Fabio Butali per dedicare le sue competenze e il suo tempo al progetto, al sogno, di una città più aperta più accessibile più accogliente e valorizzata come merita.

Alice Capacci nata ad Arezzo il 26/05/1984, residente ad Arezzo.

Diplomata presso L istituto tecnico industriale Galileo Galilei di Arezzo con specializzazione biologico sanitario.

Imprenditrice nel settore estetico, passione che LE ha trasmesso sua madre .

Possiede anche una fattoria nella campagna della Valdichiana dove gestisce un allevamento di alani , altra sua grande passione da tanti anni.

Si mette a disposizione di Arezzo per farla tornare a splendere .