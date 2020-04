“Pronto? Ti ascolto!”, nuovo servizio del Consultorio La Famiglia

“Pronto? Ti ascolto!” è il nuovo servizio di accoglienza e sostegno telefonico del Consultorio “La Famiglia – Organizzazione di Volontariato” di Arezzo. È un servizio pensato per tutte le persone che vivono un momento di difficoltà o di incertezza e che desiderano confrontarsi con professionisti iscritti all’albo dei Consulenti Familiari®. È un servizio di “ascolto attivo”, non è una vera e propria consulenza, ma offre un colloquio attento e autentico, anonimo e gratuito, in vista della ripresa del cammino personale di ciascuno.

“Pronto? Ti ascolto!” è attivo il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 19 e il mercoledì e il sabato dalle 10 alle 12. È sufficiente chiamare il numero 331-2893653, non c’è bisogno di prenotazione.

Il servizio viene svolto in collaborazione con la Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro e con il contributo di A.I.C.C.eF.® ed A.C.L.I. Arezzo.

Il Consultorio “La Famiglia” opera nella zona di Arezzo dal 1997 e si propone come servizio qualificato di consulenza al singolo, alla coppia, alla famiglia. Il consulente familiare, professionista qualificato, offre un aiuto alla persona perché giunga a comprendere se stessa, i propri valori e le proprie risorse maturando scelte personali, libere ed autonome. I consulenti operano sempre nel rispetto della persona e assicurano il segreto professionale, aggiornano la propria formazione costantemente coordinandosi con un’equipe di specialisti a disposizione.

È un servizio gratuito e anonimo aperto a tutti. La sede del Consultorio si trova in Via San Niccolò, 51 ad Arezzo.

Il Consultorio “La Famiglia” è socio effettivo U.C.I.P.E.M. – Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali. I consulenti sono iscritti all’Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari (A.I.C.C.eF.®) nel rispetto della Legge n. 4 del 14/1/2013 «Professioni non organizzate in ordini e collegi».

Per ogni ulteriore informazione si può scrivere a [email protected] o consultare il sito www.consultoriolafamiglia.it

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “LA FAMIGLIA” ONLUS

CONSULTORIO “LA FAMIGLIA”

Via San Niccolò, 51 – 52100 AREZZO

Telefono – Fax 0575 23120

email: [email protected]

Sito internet: www.consultoriolafamiglia.it