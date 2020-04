Prosegue l’impegno della Camera di Commercio a sostegno della formazione

Camera di Commercio è impegnata oltre che nella realizzazione di alcuni interventi straordinari – come quello varato dalla Giunta camerale la settimana scorsa e che ha incrementato ad oltre tre milioni e 250.000 le risorse destinate al sistema delle imprese per il 2020 – a dare continuità ad alcune linee di intervento a iniziare dalla formazione.

Questa emergenza sanitaria ed economica ha evidenziato il ruolo fondamentale che hanno e che dovrebbero sempre avere la conoscenza tecnica e la competenza. Viene quindi ad assumere valenza strategica la necessità di fornire adeguata preparazione culturale e qualificazione tecnica ai futuri cittadini ed imprenditori.

Camera di Commercio ha, nel corso di questi anni, dedicato risorse ed impegno per consentire ai nostri giovani di mettere le proprie aspirazioni ed i propri progetti lavorativi in relazione con l’organizzazione del mercato del lavoro e con le richieste provenienti dal mondo imprenditoriale e dalla stessa pubblica amministrazione.

Ed anche in questa fase così complessa, l’Ente camerale, ha deciso di proseguire nel percorso intrapreso, confermando la compartecipazione, per il 2020, alle attività della Fondazione Polo Universitario Aretino che, dal 1997 si è occupata di promuovere e sviluppare la formazione universitaria nella nostra provincia.

Formazione che si è anche avvalsa di tecnologie e forme di didattica a distanza efficaci che hanno anticipato la modalità e -learning che, in queste settimane e probabilmente nei prossimi mesi, rappresenterà il canale esclusivo con il quale erogare corsi universitari e di formazione.

Grazie alla compartecipazione della Camera di Commercio quest’anno sarà possibile dare continuità al corso di Ingegneria informatica, realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano – e proprio in questi giorni il percorso formativo viene presentato in modalità on line per gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori- e ad alcuni progetti realizzati anche in collaborazione con l’Università di Siena, altro partner di riferimento per l’Ente camerale.

Si tratta del Master per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle PMI realizzato con il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze umane e della Comunicazione interculturale, di un intervento di promozione dei corsi realizzati ad Arezzo dal Dipartimento di Giurisprudenza e di attività di placemente support per accompgnare i neolaureati verso il mondo del lavoro..

Sempre in tema di formazione, anche Arezzo Sviluppo, l’agenzia formativa della Camera di Commercio accreditata dalla Regione Toscana riprenderà, a partire dalle prossime settimane, i propri corsi in modalità on line. Il primo corso in partenza, sarà quello per agenti di affari in mediazione – ramo beni immobili dalla durata di 100 ore .