Proseguono le operazioni di spazzamento meccanizzato ma senza più obbligo di spostare i veicoli

Le operazioni settimanali di spazzamento meccanizzato e di pulizia di alcune strade e aree di sosta della città proseguono ma fino a domenica 29 novembre non c’è più obbligo di spostare i veicoli.

Le aree interessate sono il parcheggio Cadorna di piazza Fanfani, il quartiere di Saione, il parcheggio di via Pievan Landi, il parcheggio scambiatore di via Tarlati. In virtù del passaggio della regione in zona rossa viene così evitato che i cittadini debbano uscire di casa per compiere questa operazione.