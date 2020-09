“Puliamo il Mondo” ad Arezzo: in 200 a piedi e in kajak per la maxi pulizia!

Sei punti di partenza (Ponte Buriano, Giovi, Castelluccio, Rondine, Monte Sopra Rondine, Pieve a Maiano) con altrettanti itinerari; oltre 200 partecipanti ben distanziati, protetti dalle mascherine, nel rispetto delle regole anti-COVID 19 e armati, come sempre, di sacchi, guanti e tanta buona volontà; un gigantesco (purtroppo!) bottino di plastiche e materiali raccolti in acqua e lungo e sponde dell’Arno.

Ad Arezzo, nei pressi del ponte dipinto da Leonardo alle spalle della Gioconda, le squadre di ecospazzini, messi in campo sabato pomeriggio per un’edizione speciale di Puliamo il Mondo da Legambiente e dal Consorzio 2 Alto Valdarno, con il supporto del comune e di Sei Toscana, in tre ore di lavoro, hanno davvero trovato di tutto: copertoni d’auto, bici e moto; grossi tubi di plastica; componenti di una spaziosa cabina doccia, scarti edili e immancabilmente stoviglie, flaconi, bottiglie e contenitori variopinti di ogni forma e dimensione.

Un’impensabile quantità di rifiuti sistemati dentro ai sacchi dalle “truppe di terra” o caricati sul “kayak pattumiera” dall’esercito che si è mosso pagaiando sul fiume.

Lungo ognuno dei sei itinerari la “caccia” ha dato risultati davvero impressionanti, come dimostrano le immagini e le fotografie con cui, al termine del lavoro, ogni gruppo ha immortalato il suo “bottino”: saranno raccolte e diventeranno un documento denuncia contro la maleducazione e le cattive abitudini ancora tanto, troppo diffuse.

“La grande partecipazione che ha registrato l’edizione speciale di Puliamo il Mondo ad Arezzo – spiega la referente di zona di Legambiente Ilaria Violin – dimostra l’importanza di porre cura e l’attenzione nella difesa dell’ambiente. L’ambiente si può migliorare e dalla sua salvaguardia dipende la nostra qualità della vita”.

“Nel giorno in cui ha preso il via la Settimana della Bonifica, manifestazione nazionale promossa da ANBI, il Consorzio 2 Alto Valdarno ha deciso di celebrarla, organizzando insieme a Legambiente e a tante associazioni del territorio, una grande operazione di pulizia dell’Arno, in uno dei tratti più suggestivi. La mission del Consorzio è garantire la sicurezza dei territori: educare i cittadini al rispetto per l’ambiente contribuisce e facilita la conservazione di questa sicurezza”, spiega Serena Stefani, Presidente del Consorzio.

Gualberto Guadani, Presidente di Borghi d’Arno, l’associazione che ha restituito vitalità all’area di Ponte a Buriano commenta: “Purtroppo non siamo riusciti a recuperare tutti i rifiuti che le canoe hanno rinvenuto in acqua. Alcuni, di grandi dimensioni, torneremo a prenderli con barche più capienti. L’importante è sensibilizzare i cittadini ad avere cura dell’ambiente e comportamenti rispettosi. Con la speranza che un giorno si possa organizzare iniziative per vivere l’ambiente e non per difenderlo dalla maleducazione”.

“Il Consorzio interviene con la manutenzione ordinaria per mantenere in efficienza i fiumi. Sull’Arno questi interventi vanno ad interessare anche tratti che non venivano manutenuti da decenni. Rimuovendo le specie arboree che sono cresciute lungo l’acqua e nell’alveo spesso operai e tecnici si imbattono in rifiuti ingombranti abbandonati che devono essere rimossi. Questo ha un costo per il nostro ente e per i comuni che hanno poi il compito di smaltirli. Adottare comportamenti più virtuosi servirebbe quindi a risparmiare l’ambiente ma in definitiva anche a far risparmiare la comunità”, aggiunge il Direttore Generale del CB2 Francesco Lisi.

Per sensibilizzare i più piccoli al rispetto per l’ambiente, nel corso dell’iniziativa è stato organizzato un apprezzato e partecipato “park litter” dove i bambini di tutte le età hanno imparato a raccogliere e a selezionare i rifiuti.

Dagli organizzatori infine un grazie a tutte le associazioni che hanno garantito una massiccia presenza e un grande impegno per la buona riuscita dell’edizione 2020 di Puliamo il Mondo ad Arezzo, che ha potuto contare anche sulla clemenza dell’ondata di maltempo che in questi giorni ha investito la Toscana.

Un grazie quindi a Scout CNGEI Borghi d’Arno, La Racchetta, Green Heron, Rondine Cittadella della Pace, Protezione Civile Castiglion Fibocchi, Puliamo Insieme di Civitella Val di Chiana, CRIC, Libera Mente APS, Pro Loco Castelluccio APS, ASD Castelluccio, Associazione culturale Campus Leonis