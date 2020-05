Questura di Arezzo e Commissariati di PS di Montevarchi e Sansepolcro. Riapertura al pubblico degli sportelli amministrativi

Con la presente, in virtù del mutato scenario pandemico, si comunica la riapertura al pubblico, a partire dal 18 maggio, degli Uffici PAS e Immigrazione della Questura di Arezzo e dei Commissariati di P.S. di Montevarchi e Sansepolcro.

La procedura, in questa fase, riguarderà esclusivamente la consegna di permessi di soggiorno e dei passaporti pronti per il ritiro, per i quali è già stata fornita opportuna notizia (tramite sms o sito) nonché le pratiche relative a licenze ed armi.

L’utenza dovrà presentarsi al ritiro con idonea mascherina e nel rispetto dei calendari e delle convocazioni di seguito allegate.

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA

UFFICIO PASSAPORTI

Dal LUNEDI’ al VENERDI’

PRESENTAZIONE ISTANZE RILASCIO/RINNOVO PASSAPORTI O ALTRI DOCUMENTI ESPATRIO:

Dalle ore 09.00 alle ore 12.45 : SPORTELLO N. 3

N. 16 PERSONE AL GIORNO PER APPUNTAMENTO MEDIANTE AGENDA ELETTRONICA.

RITIRO PASSAPORTI:

Dalle ore 08.30 alle ore 12.00 : SPORTELLO N. 1

UFFICIO ARMI ED ESPLOSIVI

MARTEDÌ – MERCOLEDÌ – VENERDÌ

Dalle ore 08.30 alle ore 12.00 : SPORTELLO N. 5

UFFICIO LICENZE

MARTEDÌ E VENERDÌ

Dalle ore 08.30 alle ore 12.00 : SPORTELLO N. 4

COMMISSARIATO DI P.S. DI MONTEVARCHI

lo Sportello Immigrazione darà avvio alla procedura di consegna dei permessi di soggiorno elettronici e cartacei secondo il seguente calendario:

DATA ORARIO INIZIALI COGNOME

18.05.2020 09.00 – 13.00 A – B

20.05.2020 09.00 – 13.00 C – E

22.05.2020 09.00 – 13.00 F – I

25.05.2020 09.00 – 13.00 J – KAT – KAUR

27.05.2020 09.00 – 13.00 KH – L – M

29.05.2020 09.00 – 13.00 N – R

01.06.2020 09.00 – 13.00 SA –SH – SI – SING (J)

03.06.2020 09.00 – 13.00 SING(K) – SZ

05.06.2020 09.00 – 13.00 T – Y – Z

Lo Sportello Immigrazione rimarrà chiuso per tutte le altre tipologie di pratiche (istanze per rilascio e rinnovo, integrazioni..) per le quali verranno date comunicazioni durante le prossime settimane.

Dal 21 maggio al 5 giugno 2020, lo Sportello di Polizia Amministrativa sarà aperto tutti i giovedì dalle 9.00 alle 13.00 per il disbrigo delle pratiche relative al rinnovo/rilascio passaporti, licenze e pratiche armi.

COMMISSARIATO DI P.S. DI SANSEPOLCRO

Nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì lo sportello immigrazione procederà alla consegna dei permessi di soggiorno elettronici e cartacei, previo appuntamento che verrà comunicato telefonicamente agli interessati.

Lo sportello immigrazione rimarrà chiuso per tutte le altre tipologie di pratiche (istanze per rilascio e rinnovo, integrazioni..) per le quali verranno fornite indicazioni durante le prossime settimane.

Lo Sportello di Polizia Amministrativa sarà aperto tutti i mercoledì dalle ore 08.00 alle 12.00 per il disbrigo delle pratiche relative al rinnovo/rilascio passaporti, licenze e pratiche armi.