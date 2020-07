Rafforzato il progetto Sif di Caritas e Comune con altri 50.000 euro

Lucia Tanti: “nessuno escluso, dimenticato o lasciato indietro nell’Arezzo sicura e coesa che abbiamo edificato”

Sistema inclusione famiglie, conosciuto con la sigla Sif. È il progetto che Caritas e Comune di Arezzo hanno lanciato da qualche anno grazie a uno specifico accordo e che destina contributi economici a soggetti che hanno subito un forte calo di reddito.

“Parliamo di persone già in difficoltà – ha sottolineato l’assessore alle politiche sociali Lucia Tanti – quindi conosciute alla nostra rete di supporto ma che a seguito del Covid sono andate incontro a un ulteriore depauperamento. Di conseguenza, non possiamo pensare di fermarci a una fotografia acquisita e statica della loro situazione economica ma dobbiamo adeguarci dinamicamente al mutato quadro.

L’idea di una copertura dell’intero sistema sociale si fa dunque strada grazie all’amministrazione comunale e ad altri soggetti imprescindibili del terzo settore come Caritas: nuove e vecchie povertà passano sotto un attento vaglio, per ciascuna pensiamo a specifici strumenti di sostegno in nome del motto oramai consolidato ‘Arezzo città sicura e coesa’.

Per le nuove, come accennato nel comunicato del 14 luglio, liquidità diretta tramite i servizi sociali del Comune, per le vecchie 50.000 euro in più che il Comune destina al progetto Sif con Caritas, a sua volta, pronta a individuare i soggetti bisognosi che beneficeranno di tali risorse”.