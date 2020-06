Rapinano calciatore del Milan, fermati dalla Polstrada di Arezzo

Sono stati fermati dalla polizia stradale di Arezzo due persone ritenute responsabili della rapina a mano armata di un orologio a un calciatore del Milan.

Il colpo era avvenuto a Milano ma sono stati fermati in A1, nell’area Bettolle. Si tratta di due italiani sulla trentina che erano scappati dopo la rapina di un Rolex a Samu Castillejo.

Mentre il calciatore era in questura a Milano per la denuncia la Polizia lavorava con l’allarme lanciato in tutta Italia.

I due sono stati trovati nell’Aretino in possesso del prezioso orologio che è poi risultato il Rolex da 80 mila euro del giocatore, oggetto riconosciuto dallo stesso Castillejo.

I due sono stati fermati ed è scattata anche una perquisizione in un’abitazione in loro uso nella zona di Monza.