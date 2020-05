Rassina, ritrovato ordigno bellico alla stazione: messa in sicurezza l’intera area

Nella mattinata di ieri, lunedì 5 maggio, alcuni operai di Lfi durante gli scavi per l’installazione di un antenna, presso la stazione ferroviaria di Rassina, hanno rinvenuto un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale di 500 libbre.

Nel pomeriggio l’area è stata immediatamente presidiata dalle forze dell’ordine nell’attesa dell’arrivo degli artificieri che erano stati prontamente allertati. Come già comunicato dall’azienda è stato prontamente interrotto il transito dei treni che ha ripreso nella mattinata di oggi senza fermate nella stazione di Rassina, ma con navette per le stazioni limitrofe. Nella giornata di oggi sarà effettuato un nuovo sopralluogo per stabilire la tempistica e le attività occorrenti.

Al momento l’area è stata messa in sicurezza dagli artificieri con tutte le rassicurazioni del caso, le operazioni di disinnesco e di successivo detonamento saranno stabilite dagli organi di competenza, come l’eventuale evacuazione degli abitanti della zona qualora si rendesse necessaria.

“Mi sento di tranquillizzare tutti gli abitanti della zona, perchè stiamo seguendo le operazioni con la massima attenzione e tutto si sta svolgendo in massima sicurezza, come ci hanno assicurato gli esperti – ha chiarito il sindaco di Castel Focognano Lorenzo Remo Ricci – dopo il sopralluogo di oggi informeremo i cittadini su quanto deciso, per il momento non ci sono motivi di preoccupazione”.