“Regalo sospeso”, centinaia di doni raccolti con il progetto dell’associazione Progetto cittadini attivi

Parte oggi il ritiro dei regali raccolti con il progetto “Regalo sospeso” presso i locali del Comune di San Giovanni Valdarno

Centinaia di regali messi insieme grazie al progetto dell’associazione Progetto cittadini attivi che ha raccolto l’iniziativa di alcuni negozianti sangiovannesi devolvendo i doni acquistati dalla cittadinanza alle famiglie seguite dai servizi sociali del Comune di San Giovanni Valdarno. I regali sono stati consegnanti nei locali del Comune di San Giovanni Valdarno, in via Garibaldi, e cominceranno ad essere distribuiti a partire da questo pomeriggio. Il ritiro dei pacchi è stato organizzato dai Servizi Sociali del Comune nel rispetto delle misure anti contagio.

“Siamo orgogliosi di vedere come la comunità sangiovannese abbia risposto a questa bella iniziativa, nata da un’idea di alcuni commercianti, organizzata e promossa dall’associazione Progetto cittadini attivi. Un evidente segnale di come sia possibile costruire una sinergia tra settori diversi della comunità in grado di operare congiuntamente per il bene comune e la promozione di azioni di solidarietà – sottolineano il Sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi e l’Assessore alle Politiche Sociali, Nadia Garuglieri – Ringraziamo la cittadinanza che ha partecipato in massa a questa proposta consentendo di raccogliere centinaia di regali. Ricordiamo che il Progetto cittadini attivi, di cui siamo davvero orgogliosi per le tante attività portate avanti, è nato proprio con questa Amministrazione a seguito dell’approvazione del regolamento sui beni comuni. Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo, infatti, voluto mettere a disposizione della cittadinanza uno strumento di partecipazione concreto in grado di riconoscere e incentivare le risorse comuni”.

In allegato le foto dei regali raccolti con il progetto “Regalo sospeso”. Nelle foto: Valentina Vadi, Sindaco di San Giovanni Valdarno; Nadia Garuglieri, Assessore alle Politiche Sociali, Serena Stoppioni, presidente Progetto cittadini attivi, Tessa Mugnai, Progetto Cittadini Attivi.