Regionale 71 a Ceciliano, Cornacchini: “i proprietari hanno 20 giorni per mettere in sicurezza la casa pericolante”

“Ho richiesto la messa in sicurezza del tratto di strada Sr 71, nel centro abitato di Case Nuove di Ceciliano. Ieri mi è stato comunicato che è stata inviata missiva ai proprietari della casa pericolante e dalla data ricezione hanno 20 giorni per eseguire interventi – scrive in un post Meri Stella Cornacchini.

Non molleremo fino a che la situazione non avrà esito soddisfacente. Non siamo più disposti ad incorrere in ulteriori pericoli per i pedoni e per chi circola nel tratto.

L’ultimo incidente (l’investimento di una 79enne nei giorni scorsi proprio sulle strisce provvisorie, ndr) mi auguro che non abbia tragici risvolti e che la nostra concittadina si rimetta al più presto. Da parte mia tutta la vicinanza alla famiglia”.