Regionali, costituito il comitato aretino per Giani. Ruscelli: “passaggio importante per il territorio”

Regionali, al via la campagna elettorale anche aretina del centrosinistra. Ieri è stato costituito il Comitato elettorale per Eugenio Giani. L’appuntamento era alla Casa dell’Energia in via Leone Leoni.

Presenti i consiglieri e gli assessori regionali nonché le forze politiche che sostengono la sua candidatura a Presidente della Giunta regionale. L’area di centro sinistra che si è aggregata sul nome di Giani è, per ora, composta da 18 sigle.

Il Comitato aretino lavorerà per una condivisione del programma del candidato e per l’organizzazione di iniziative territoriali capaci mettere ancora di più in sintonia il programma di Giani e del centro sinistra toscano con le aspirazioni e le priorità della comunità provinciale aretina.

“L’istituzione del comitato elettorale provinciale a sostegno della candidatura di Eugenio Giani a presidente regione Toscana rappresenta un passaggio importante per il nostro territorio – ha commentato il segretario provinciale del Pd Francesco Ruscelli.

Le forze politiche del centro sinistra della provincia di Arezzo che sostengono a livello regionale la candidatura di Giani si sono attivate per dare vita a questo comitato elettorale. Un comitato aperto all’adesione di tutti cittadini e le cittadine che desiderino portare il loro contributo personale.

Nelle prossime settimane il comitato lavorerà parallelamente alle attività svolte dalle singole forze politiche per sostenere al meglio la candidatura di Eugenio Giani a Presidenza Della Regione Toscana”.

Presenti anche rappresentanti dei socialisti e di Italia Viva. Oltre naturalmente ai rappresentanti aretini in Regione, il vicepresidente del Consiglio Lucia De Robertis e l’assessore Vincenzo Ceccarelli.