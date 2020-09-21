Regionali, ottimo risultato per Gabriele Veneri che supera i 4mila voti

Preferenze circoscrizione Arezzo – Lista Giorgia Meloni Fratelli d’Italia
A 332 SEGGI SCRUTINATI SU 368 GABRIELE VENERI OTTINE 4134 VOTI
|CANDIDATO
|VOTI
|VENERI GABRIELE
|4.134
|MARRI DAVID
|1.690
|CARINI NICOLA
|1.398
|GHEZZI SONIA
|1.280
|SENESI MICHELA
|1.207
|GIORGIANNI CARMEN LETIZIA
|729
|GOBBI MONICA
|619
|COPPI ALFIO
|416
Preferenze circoscrizione Arezzo – Lista Lega Salvini Premier
A 332 SEGGI SCRUTINATI SU 368
|CANDIDATO
|VOTI
|CASUCCI MARCO
|4.796
|RIVI ALESSANDRO
|1.456
|MANNESCHI MONICA
|1.387
|LEGNAIUOLI CHIARA
|946
|TASSI STEFANO
|911
|BINI ELISABETTA
|860
|CECCHETTI MARIA
|843
|MATTONI NICOLA
|412