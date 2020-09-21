Regionali, ottimo risultato per Gabriele Veneri che supera i 4mila voti

Con oltre 4.134 voti Gabriele Veneri, capolista per Fratelli D'Italia a 36 seggi dal termine, si piazza al secondo posto fra i più votati nel centrodestra dopo a Marco Casucci con 4.796

Di
Redazione
-
Gabriele Veneri
Gabriele Veneri

Preferenze circoscrizione Arezzo – Lista Giorgia Meloni Fratelli d’Italia

A 332 SEGGI SCRUTINATI SU 368 GABRIELE VENERI OTTINE 4134 VOTI
CANDIDATO VOTI
VENERI GABRIELE 4.134
MARRI DAVID 1.690
CARINI NICOLA 1.398
GHEZZI SONIA 1.280
SENESI MICHELA 1.207
GIORGIANNI CARMEN LETIZIA 729
GOBBI MONICA 619
COPPI ALFIO 416

 

Preferenze circoscrizione Arezzo – Lista Lega Salvini Premier

A 332 SEGGI SCRUTINATI SU 368
CANDIDATO VOTI
CASUCCI MARCO 4.796
RIVI ALESSANDRO 1.456
MANNESCHI MONICA 1.387
LEGNAIUOLI CHIARA 946
TASSI STEFANO 911
BINI ELISABETTA 860
CECCHETTI MARIA 843
MATTONI NICOLA 412