Regione: Sport, 2milioni per sostegno impianti e attività

Un piano straordinario di interventi a sostegno dello sport è quanto chiedono i consiglieri di Italia Viva in Consiglio regionale, Massimo Baldi, Elisabetta Meucci e Stefano Scaramelli, attraverso un ordine del giorno collegato agli interventi normativi relativi alla prima variazione del Bilancio di previsione 2020-2022



Nell’atto, approvato dall’Aula, si prevede un incremento di due milioni di euro per la copertura delle spese correnti di funzionamento e di gestione ordinaria degli impianti e delle attività nel periodo di chiusura dovuta all’emergenza sanitaria. Previste inoltre risorse aggiuntive per la copertura degli importi richiesti dai Comuni toscani per interventi sugli impianti.