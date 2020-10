Riapertura delle palestre comunali di Civitella

Riaprono da lunedì 5 ottobre le due palestre comunali. Inizia infatti la stagione invernale con l’utilizzo degli spazi interni della palestra della scuola primaria Arcobaleno a Tegoleto e di quella della secondaria di primo grado a Badia al Pino.

“Dopo il completamento e la riqualificazione della pista di atletica al campo sportivo comunale – spiega il sindaco di Civitella in Val di Chiana, Ginetta Menchetti – prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire l’apertura delle palestre, dove trovano risposta le società sportive del territorio che svolgono avviamento allo sport per i bambini. Nonostante le difficoltà Covid la riapertura delle palestre è stata possibile senza aumentarne le tariffe e ampliando l’offerta dei servizi alla popolazione con i corsi A.F.A.”.

In attesa della riapertura degli spazi interni, il Comune ha finora reso possibile l’utilizzo di quelli esterni agli impianti e già c’è stato l’avvio di alcune discipline nel resede della Scuola media di Badia al Pino.

Novità 2020 sarà dunque l’accoglimento in palestra dell’attività di A.F.A. (Attività fisica adattata). Si tratta di programmi di esercizio fisico, non sanitari, svolti in gruppo e appositamente disegnati per una serie di condizioni croniche. I corsi A.F.A, promossi dalla Regione Toscana e dalla Asl Toscana Sud Est, sono rivolti alla popolazione adulta e anziana e prevedono dei protocolli di esercizi ben definiti condotti da istruttori laureati in scienze motorie o in fisioterapia.

“L’amministrazione comunale – conclude il sindaco Menchetti – augura una buona stagione a tutti, nella consapevolezza che sarà una stagione impegnativa e un po’ anomala per tutti”.