Mercoledì 20 Aprile riapre la Biblioteca Comunale di Monte San Savino. La riapertura rientra fra le nuove misure organizzative approvate nel rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio.

L’orario di apertura sarà quello vigente prima dell’emergenza Covid-19, ma il servizio verrà svolto secondo le seguenti regole:

– Accesso dell’utenza solo dalla porta a vetri;

– Svolgimento dell’attività di prestito e restituzione preferibilmente previa prenotazione (via telefono o mail). In alternativa, la consegna si svolgerà solo nell’area del front office;

– Le restituzioni saranno gestite in modo da poter procedere con la messa “in quarantena” dei libri per 10 giorni (per 10 giorni dalla restituzione, i libri non saranno soggetti a nuovo prestito);

– E’ vietato accedere alla biblioteca senza mascherina e senza aver preventivamente igienizzato le mani;

– E’ vietato utilizzare sedie diverse da quelle già collocate in biblioteca, che non devono essere spostate poiché posizionate in modo tale da garantire il massimo distanziamento sociale;

– E’ vietato accedere alla biblioteca per più di un utente alla volta;

– E’ sospesa l’attività di consultazione di volumi;

– E’ sospesa la lettura in sede di quotidiani e riviste;

– La navigazione internet è consentita ad un utente alla volta (si consiglia di prendere appuntamento);

Per l’immediato futuro l’amministrazione si riserva la possibilità di organizzare eventi culturali e di formazione in modalità online o all’aperto, prevedendo in anticipo il numero delle presenze consentite.