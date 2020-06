Riaprono i musei aretini, soddisfazione del Pd

“Il 10 luglio riapriranno tutti i musei aretini, nonostante il disinteresse dell’amministrazione Ghinelli”

Nota congiunta dei Segretari provinciali PD Francesco Ruscelli del Segretario Comunale PD Alessandro Caneschi.

Apprendiamo con piacere dalle parole del direttore Casciu che dal 10 luglio dovrebbero essere rimessi a disposizione tutti i musei aretini; la cappella Bacci ma anche tutti i musei aretini di proprietà statale, casa Vasari, il museo archeologico con l’anfiteatro, il museo di arte medievale e moderna e in provincia il museo Taglieschi di Anghiari e l’abazia di Soffena a Castelfranco Pian di Scó.

Sono qualche giorno fa, in una nota congiunta avevamo richiesto una data certa per la riapertura di queste strutture che sono fondamentali per la qualità dell’offerta per i turisti che lentamente stanno tornando nel nostro territorio. ma anche per gli studiosi della pittura per gli amanti dell’arte in generale.

Presto sarà finalmente disponibile l’accesso ad alcuni dei luoghi più identitari della nostra comunità e questo nonostante il disinteresse dell’amministrazione Ghinelli.