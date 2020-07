Ripartono gli appuntamenti CinemaèDanza. Rassegna itinerante di film che incontrano le espressioni del corpo

Torna CinemaèDanza – Rassegna di film che incontrano le espressioni del corpo, ideata e organizzata dall’Associazione Sosta Palmizi di Cortona.

La rassegna itinerante, luogo di incontro tra la danza e il cinema, per l’edizione 2020 privilegia proiezioni all’aperto: il programma si snoderà tra location ricche di fascino, in apertura il film Lil’Buck: Real Swan, previsto per martedì 28 luglio alle ore 21.30 in collaborazione con il Cinema Teatro Caporali nell’ambito della stagione di Rocca Cinema, verrà proiettato nella splendida cornice della Rocca Medievale di Castiglione del Lago (Pg) una delle arene all’aperto che aderisce al progetto “Super Cinema Estate” ideato da ANEC Umbria per unire 13 città umbre e creare una rete di “cinema sotto le stelle”.

Lil’Buck: Real Swan del regista Louis Wallecan è un documentario esuberante che racconta la storia di Charles “Lil Buck” Riley, un ballerino cresciuto nelle strade di Memphis e capace di unire street dance jookin’ e danza classica. La sua carriera raggiunge l’apice quando il suo ballo sulle note del Lago dei cigni di Čajkovskij interpretato dal violoncellista Yo Yo Ma, viene diffuso da Spike Jonze, diventando un video virale. Nato nel ghetto, il suo modo di danzare ha conquistato così milioni di persone.

INFO:

Cinema Teatro Cesare Caporali 075 965 3152

Ingresso intero 6.00€, ridotto € 5.00€

Apertura Botteghino ore 21.00 – Inizio spettacoli ore 21.30

Biglietti acquistabili online su www.liveticket.it/lagodarte

>> CinemaèDanza proseguirà con gli appuntamenti nei mesi di agosto e settembre:

– mercoledì 26 agosto a Cortona in collaborazione con il Comune di Cortona

Le Gran Bal di Laetitia Carton (Francia, 2018, 75’)

– mercoledì 9 settembre ad Arezzo in collaborazione con Officine della Cultura

Une jeune fille de 90 ans di Valeria Bruni Tedeschi e Yann Coridian (Francia | 2016 | 85’)

CINEMAèDANZA è un progetto dell’Associazione Sosta Palmizi a cura di Silvia Taborelli e Raffaella Giordano. Realizzato nell’ambito del Progetto a sostegno delle Residenze Artistiche della Regione Toscana con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze nell’ambito del progetto “Tandem”.