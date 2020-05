Riprendono da lunedì 11 maggio i lavori di manutenzione straordinaria sulla Sc 12 del Fossato

Dopo la sospensione dei cantieri, a seguito dell’emergenza sanitaria, riprendono da lunedì 11 maggio i lavori di manutenzione straordinaria della strada S.C 12 del Fossato del Tasso. ” Verrà ultimato il primo lotto di intervento- commenta il Vice Sindaco con delega ai lavori pubblici Mauro Di Ponte- in questa fase i lavori prevedono la costruzione di una scogliera per il ripristino della frana del borro e l’esecuzione dell’asfaltatura nel tratto che va dalla zona industriale fino al sottopasso della direttissima. Saranno completate anche la segnaletica orizzontale e verticale; mentre verrà mantenuta la segnaletica gialla di cantiere poiché il tappeto finale di usura sarà effettuato su tutto il tratto alla conclusione del secondo lotto”.

Al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori si rende necessario vietare il transito a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi inerenti il cantiere, sulla Sc 12 del fossato al Km 0 + 400 fino al ponte della ferrovia direttissima, dalle ore 8:00 del giorno 11 maggio alle ore 18.00 del 5 giugno 2020. Nel tratto di cantiere è istituito un divieto di sosta su ambo i lati con rimozione. È autorizzato il transito per i residenti nel tratto di volta in volta non interessato dal cantiere.