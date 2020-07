Rocco Casalino ad Arezzo per un’operazione della madre. Selfie e saluti per Conte

Qualcuno ha chiesto di farsi un selfie, qualcun altro di portare i saluti al premier Conte, di cui è portavoce e responsabile della comunicazione.

Rocco Casalino, infatti, oggi si trovava ad Arezzo per accompagnare la madre che doveva sottoporsi ad un intervento al Centro Chirurgico Toscano.

La voce si sarebbe sparsa rapidamente tra i corridoi della clinica tanto da far avvicinare in breve pazienti e visitatori a Casalino.

Una presenza in città per motivi personali ma che non è passata di certo inosservata. Anche perché Casalino oltre che essere portavoce del premier è stato in passato sotto ai riflettori per la partecipazione al Grande Fratello.