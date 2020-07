Dichiarazione del capogruppo consiliare di Arezzo in Comune – Arezzo 2020 Francesco Romizi

“Esordio migliore alla presidenza per Francesco Macrì non poteva esserci. La sua nomina è arrivata giusto ieri, in tempo per vedere arrivare anche altro. Houston abbiamo un problema, verrebbe da dire: a ‘d’Estra’ dello schieramento politico.

Ma per fortuna siamo agli sgoccioli di questa esperienza sempre più compromessa e compromettente”.