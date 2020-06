Rondine: arriva YouTopic Fest 2020 Digital Edition!

Sabato alle 10 diamo l’avvio a YouTopic Fest 2020 | Digital Edition!

Attraverso un formato digitale, sale virtuali e live streaming vivremo insieme tre giorni di incontri, relazioni, progetti di innovazione sociale, formazione e cultura in vista dell’evento al borgo in autunno, per affrontare la sfida del presente e cogliere ogni conflitto come leva di trasformazione creativa e generativa.

Partecipa, incontra e sostieni oggi i leader di domani!

Nuovi leader di pace. Nuovo punto di partenza. Nuova destinazione

CERIMONIA DI CHIUSURA DEI PERCORSI FORMATIVI DELLO STUDENTATO

INTERNAZIONALE – WORLD HOUSE E QUARTO ANNO LICEALE D’ECCELLENZA

I giovani protagonisti dei principali progetti formativi di Rondine concludono ufficialmente questo percorso di vita con un momento di celebrazione e condivisione. Ad arricchire la cerimonia, un approfondimento da parte dei giovani stessi sul Metodo Rondine per la trasformazione creativa dei conflitti, un nuovo bagaglio per tornare a casa da protagonisti.

Interverranno:

Francesco Profumo | Presidente ACRI e Fondazione Compagnia San Paolo (Video messaggio)

| Presidente ACRI e Fondazione Compagnia San Paolo (Video messaggio) Giuseppe De Cristofaro | Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione (Video messaggio)

| Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione (Video messaggio) Partner sostenitori

L’evento verrà trasmesso in live streaming sulla pagina Feacebook ufficiale di Rondine (@rondinecittadelladellapace) dalle 10.00 – 12.00

PROJECT WORK DI INNOVAZIONE SOCIALE DEGLI ALUMNI DEL QUARTO ANNO LICEALE D’ECCELLENZA INTRODOTTI DAI GIOVANI DELLO STUDENTATO INTERNAZIONALE – WORLD HOUSE

Il Quarto Anno Liceale d’Eccellenza ha dato ai giovani partecipanti nuove competenze e strumenti per incidere attivamente nei propri contesti. Sono nate nuove idee progettuali di innovazione sociale, arricchite dal Metodo Rondine, che vengono ora presentate, suddivise in quattro macro aree su due parte: la scuola di domani; la cultura come strumento di cambiamento sociale; inclusione, integrazione e solidarietà; partecipazione e cittadinanza attiva. Dopo ogni parte seguirà una discussione in sala privata con esperti, partner e gli studenti ideatori dei progetti presentati.

L’evento verrà trasmesso in live streaming sulla pagina Feacebook ufficiale di Rondine (@rondinecittadelladellapace) dalle 15.00 – 18.15. I link alle sale discussione verranno condivisi nuovamente anche durante l’evento nella chat della trasmissione.

Programma:

15.00 – 15.50 – prima parte

Panel #1: La scuola di domani

Panel #2: Inclusione, integrazione e solidarietà

15.50 – 16.30 – Discussione in sala privata

Interverranno:

Giorgia Bellentani | Coordinamento generale progetto “Educare a educare” Fondazione Golinelli

| Coordinamento generale progetto “Educare a educare” Fondazione Golinelli Lorenzo Luatti | Ricercatore dei processi migratori e delle relazioni interculturali, Oxfam Italia

15 minuti di pausa

16.45 – 17.30 – seconda parte

Panel #3: La cultura come strumento di cambiamento sociale

Panel #4: Partecipazione e cittadinanza attiva

17.30 – 18.15 – Discussione in sala privata

Interverranno: