Rsa Badia Tedalda, la Asl: “la prima ad effettuare i tamponi”

“Non ci sono state le 3 settimane di attesa lamentate dal Consigliere Casucci

L’Asl Toscana sud est condivide la soddisfazione del consigliere regionale Casucci per il fatto che i tamponi nella Rsa di Badia Tedalda siano risultati tutti negativi.

La soddisfazione dell’Azienda è ancora maggiore in considerazione dei fatto che, “contrariamente a quanto scrive il consigliere, la RSA di Badia Tedalda è stata la prima in cui sono stati effettuati i tamponi ed è anche la prima di tutta la Zona Distretto in cui i tamponi ad operatori e ospiti sono stati eseguiti per la seconda volta. Quindi non ci sono state le 3 settimane di attesa lamentate dal Consigliere”.