Rsa Bucine, Casucci: “L’Asl deve rispondere alla richiesta del Comitato ospiti e parenti”

Il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega) fa proprio e rilancia l’appello del Comitato

“Nella Rsa Fabbri Bicoli di Bucine, dove si sono registrati negli ultimi giorni ulteriori casi di positività al Covid-19 uno tra i pazienti e cinque tra il personale a domicilio, serve un’immediata integrazione di personale infermieristico qualificato per garantire un’adeguata assistenza ai degenti dei piani superiori e per fornire un doveroso sostegno agli operatori presenti nella struttura che stanno lavorando in emergenza. Faccio mia e rilancio la richiesta del Comitato ospiti e degenti, l’Asl deve rispondere all’appello del Comitato -dichiara il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega)– Si tratta di una necessità impellente che non può essere sottovalutata. Una richiesta di buon senso”.