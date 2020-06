Rsa Bucine e Montevarchi, non ci sono più ospiti positivi al Covid

Rsa del Valdarno: il personale Asl si prepara a lasciare le strutture

“Il Covid ha creato molti luoghi di ansia e di sofferenza. Le Rsa sono stati quelli dove il dolore è stato più forte, dove gli anziani fragili hanno dovuto affrontare un dramma allora nemmeno immaginabile. Domani il nostro personale – annuncia il Direttore Asl, Antonio D’Urso – lascerà la Rsa di Bucine e poi sarà la volta di quella di Montevarchi. Se parliamo di ritorno alla normalità, la ripresa dei tradizionali ritmi di vita in queste due strutture, è un segnale importante”.

Il personale Asl, infermieri e oss, era entrato a Bucine alla fine di marzo e a Montevarchi tra il 17 e il 18 aprile. Una dozzina di addetti per ciascuna Rsa. Quelli di Bucine lasceranno la Rsa domani, domenica 14 giugno. Al piano zero non ci sono più ospiti positivi ed è quindi è venuta meno la ragione dell’intervento dell’Azienda presso la struttura. Analogo ragionamento per Montevarchi dove tutti gli ospiti sono stati dichiarati guariti.

L’Asl Toscana sud est si era fatta carico delle gestione degli ospiti positivi nelle due residenze assistite, attivando in entrambe un livello assistenziale di cure intermedie con proprio personale medico e infermieristico. Al piano terra in quella di Bucine e nell’intera struttura di Montevarchi. In quest’ultima, infatti, si era rivelato impossibile realizzare percorsi e ambiti separati per ospiti positivi e negativi. Quest’ultimi, 14, erano stati trasferiti dalla Asl nella Rsa di Foiano.

La Rsa di Montevarchi, prima dell’emergenza, disponeva di 71 posti, 64 dei quali destinati ad anziani non autosufficienti e 7 a sufficienti. Quella di Bucine poteva contare su 83 posti.

Il Direttore generale della Asl TSE, Antonio D’Urso, ha scritto sia al Sindaco di Bucine, Nicola Benini che a quello di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini e alla Presidente dell’Asp di Montevarchi. Con il primo è già stato concordato il cambio di consegne: sarà alle ore 20 di domenica e cioè alla fine del turno pomeridiano. Alla Presidente dell’Asp e alla Sindaca di Montevarchi è stata proposta una data molto ravvicinata che sarà concordata agli inizi della settimana.