Rsa, D’Urso chiede a Chiassai di “commissariare” la struttura di Montevarchi. “Tamponi tutti negativi nelle residenze pubbliche cittadine”

“La situazione delle Rsa è molto particolare, ci stiamo impegnando molto nel tentativo di individuare precocemente soggetti contagiati. Ricordo che non tutte sono a gestione aziendale, anzi la minor parte. La maggior parte, infatti, sono gestite da Comuni, da Asp o da Cooperative che assicurano il servizio di assistenza socio-sanitaria – ha spiegato il direttore generale della Asl, Antonio D’Urso, facendo il punto sui dati di oggi che riportano 22 nuovi casi di Coronavirus nell’Aretino.

La situazione della Rsa di Montevarchi è critica, abbiamo registrato un numero di casi abbastanza elevato, tale per cui siamo stati costretti a trasferire i positivi in una struttura di cure intermedie. Un’ordinanza della Regione stabilisce, infatti, che quando ci troviamo di fronte a un soggetto Covid 19 ospite di una Rsa questo deve essere preso in carico dal servizio sanitario regionale e gli devono essere garantite cure pari a quelle di un servizio di cure intermedie.

Questo è il motivo per cui alcuni ospiti della struttura di Montevarchi sono stati trasferiti nella struttura di cure intermedie di Siena, dato che nella provincia di Arezzo non avevamo una struttura che avesse l’intera ricettività per questi ospiti. Una parte di loro, poi, è stata trasferita in ospedale perchè aveva condizioni cliniche che richiedevano il ricovero.

La guardia non si è abbassata e abbiamo rifatto ieri alle persone ospiti della Rsa di Montevarchi i tamponi ed oggi risultano sette nuovi positivi che vengono sottoposti ad isolamento.

La situazione di questa Rsa ci preoccupa molto, per questo ho chiesto al presidente della Asp che ha la titolarità della gestione e al sindaco Chiassai, anche lei ha la titolarità essendo una struttura comunale, di entrare dentro alla struttura e di assumerne la responsabilità della gestione sanitaria, una sorta di commissariamento, così come abbiamo fatto a Bucine e in altre Rsa, proprio per garantire qualità e certezza delle cure, in modo da far diventare questa una struttura di cure intermedie. Sto aspettando la risposta formale, ma il sindaco Chiassai telefonicamente, già ieri sera, mi ha comunicato la disponibilità a prendere in considerazione questa ipotesi“.

Ha poi concluso D’Urso: “nelle Rsa della Asl, ossia Pionta, Pescaiola, Boschi, Santa Maria della Pace e Maestrini i risultati dei tamponi effettuati nei giorni scorsi hanno dato esito negativo, sia tra gli ospiti che tra gli operatori. Le Rsa pubbliche della città di Arezzo sono quindi in sicurezza”.