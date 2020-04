“Rsa: la vita e la salute degli anziani devono essere le priorità“

Lo Spi Cgil chiede verifica delle responsabilità e nuovi modelli di assistenza agli anziani

Le Rsa si stanno confermando in Italia i punti critici nell’assistenza agli anziani non autosufficienti. Per dimensioni, per modalità di gestione, per diffusione e potenzialità dei rischi. Ovviamente ci sono le eccezioni e da qui bisogna ripartire per costruire nuovi modelli di Rsa.

Oggi più di ieri è il momento di rafforzare, come lo Spi Cgil sostiene ormai da anni, la prevenzione, la medicina del territorio e la integrazione socio sanitaria. Ovviamente siamo di fronte ad un problema che non può essere risolto solo a livello locale e deve essere quindi istituita una task force di medici,infermieri,esperti di igiene e psicologi per la gestione della emergenza nelle strutture sia pubbliche che private.

Inoltre devono essere messi in sicurezza i responsabili sanitari, organizzativi e tutti gli operatori attraverso tamponi a tutti gli utenti e operatori per individuare i contagiati, gli asintomatici e negativi. Senza dimenticare una periodica sanificazione.

In questa fase è inoltre fondamentale consentire la comunicazione tra ospiti e familiari con informazioni chiare ed esaustive attraverso ogni mezzo informatico e tecnologico oggi utilizzabile.

In Toscana questa strada è stata intrapresa e si cominciano a vedere alcuni primi risultati. Questa drammatica esperienza deve servire a realizzare servizi migliori. E il punto di partenza è la chiara individuazione della responsabilità: lo SPI Cgil nazionale ha intenzione di costituirsi parte civile a garanzia di tutti quegli anziani ricoverati in quelle RSA dove venissero evidenziate colpe nella gestione dell’emergenza.