San Giovanni Valdarno, Rsu Beltrame: alla Fiom è andato l’87% dei voti. Rieletta la rappresentanza sindacale nell’acciaieria del Valdarno

“Siamo soddisfatti del risultato del voto. Alla Fiom è andato oltre l’87% dei voti e i tre delegati della Rsu sono tutti espressione della nostra organizzazione“.

Alessandro Tracchi annuncia l’esito delle votazioni per il rinnovo dell Rsu alla AFV Beltrame di San Giovanni.

“Questa non è un’industria come tante ma rappresenta la storia dell’acciaieria italiana, dell’industrializzazione e della sindacalizzazione del Valdarno fino dall’inizio del secolo scorso. Ha cambiato molti nomi ma per tutti è, anzi sono, le acciaierie di San Giovanni. E oggi, in questa difficilissima fase, possiamo guardare a questo settore, e cioè alla siderurgia, al simbolo della ripresa produttiva. I siderurgici sono l’inizio della catena del lavoro. Dal ferro e dall’acciaio si sviluppano le filiere della costruzione, della meccanica della elettronica delle infrastrutture“.

La Fiom Cgil ringrazia quindi i lavoratori che, quasi al 90%, si sono recati alla urne e augura buon lavoro a Gianluca Faraoni, Fabio Poggesi e Gianni Giammarioli, che è anche rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.