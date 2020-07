RumorBianc(O) porta in scena il secondo appuntamento di Teatro Archeologico con lo spettacolo Zanna Bianca, il più celebre di tutti i lupi

Grande successo di pubblico per il primo appuntamento di Teatro Archeologico grazie alla combinazione dei due momenti previsti nel programma, accolti con forte interesse ed entusiasmo: la visita guidata ai tumuli etruschi del Parco Archeologico del Sodo e lo spettacolo, che ha fatto appassionare ai racconti di miti e di donne attraverso la narrazione delle attrici. Il tutto immerso in una scenografia naturale e suggestiva ai piedi delle colline di Cortona.

Sabato 25 Luglio, avrà luogo il secondo appuntamento con lo spettacolo ZANNA BIANCA, della natura selvaggia, vincitore del Premio nazionale EOLO AWARDS 2019 come miglior spettacolo.

Il programma prevede due momenti: alle ore 18:30 si terrà una moderna caccia al tesoro per grandi e piccini nel sito Archeologico attraverso dei messaggi QR-code, mentre alle ore 19:15 andrà in scena lo spettacolo tout public ZANNA BIANCA della natura selvaggia.

Per l’occasione, ci sarà un omaggio gustoso e rinfrescante, gentilmente offerto dall’azienda Estratti di Toscana www.estrattiditoscana.it.

Lo spettacolo ZANNA BIANCA ha gli occhi di un lupo, da quando cucciolo per la prima volta scopre il mondo fuori dalla tana a quando fa esperienza della vita, della morte, della notte, dell’uomo, fino all’incontro più strano e misterioso: un ululato sconosciuto, nella notte. E da lì non si torna più indietro.

Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfinato, una lupa con chiazze di pelo color rosso cannella sul capo e una lunga striscia bianca sul petto, ha trovato la tana migliore dove far nascere i suoi cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che presto diventerà il lupo più famoso di tutti i tempi: Zanna Bianca. Luigi D’Elia e Francesco Niccolini tornano nel luogo che amano di più, la grande foresta. Ma se cinque anni fa l’avevano raccontata con gli occhi di un bambino meravigliato e di un nonno esperto e silenzioso, questa volta rinunciano agli esseri umani e alle loro parole, per incontrare chi della foresta fa parte come le sue ombre, il muschio, l’ossigeno: i lupi. Liberamente ispirato ai romanzi e alla vita avventurosa di Jack London vuole essere un omaggio selvaggio e passionale, a London, ai lupi, al Grande Nord e all’antica e ancestrale infanzia del mondo. Il testo è del noto drammaturgo Francesco Niccolini, la regia è di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, in scena Luigi D’Elia.

Quest’anno è possibile acquistare il biglietto on line andando sulla pagina del Museo MAEC www.cortonamaec.org o cliccando sul link apposito https://bit.ly/Zbianca. Il biglietto dello spettacolo darà, inoltre, il diritto a un ingresso gratuito al museo MAEC, Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona, entro una settimana dalla data dello spettacolo.

Teatro Archeologico | Il teatro nei siti archeologici di Cortona_ II edizione 2020, è un progetto di rumorBianc(O)/direzione artistica Chiara Renzi, promosso da Museo MAEC, Comune di Cortona, Accademia Etrusca, in accordo con Direzione Regionale Musei della Toscana, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e Arezzo, con il sostegno di Cortona Photo Academy, Estratti di Toscana.

www.cortonamaec.org

mail: [email protected]

mail: [email protected]

rumorBianc(O) diffonde il teatro in spazi non convenzionali e promuove la cultura teatrale creando un rapporto innovativo tra attore e spettatore.

www.rumorbianco.it