rumorBianc(o) riapre il sipario e ritorna a farci vivere le emozioni del teatro con la II edizione del Teatro Archeologico

Dopo il grande successo e l’entusiasmo del numeroso pubblico della I edizione 2019, ritorna il Teatro Archeologico: Il teatro nei siti archeologici di Cortona_edizione 2020, progetto di rumorBianc(O) promosso da Museo MAEC, Comune di Cortona, Accademia Etrusca, in accordo con Direzione Regionale Musei della Toscana, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e Arezzo, con il sostegno di Cortona Photo Academy, Estratti di Toscana.

Attori e spettatori avranno l’occasione di rivivere le emozioni del teatro fruendo di un’atmosfera del tutto suggestiva all’ora del tramonto e di un palcoscenico naturale, quale la spettacolare gradinata-terrazza decorata da gruppi scultorei ed elementi architettonici di stile orientalizzante del Parco Archeologico del Sodo di Cortona.

I due appuntamenti, sabato 18 Luglio e sabato 25 Luglio alle ore 18:30, prevedranno due spettacoli teatrali e verranno preceduti, il primo da una visita guidata al sito Archeologico, mentre il secondo da una moderna caccia al tesoro per tutte le età nel sito Archeologico attraverso dei messaggi QR-code.

I biglietti dei due spettacoli, daranno il diritto a un ingresso gratuito al museo MAEC, Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona, entro una settimana dalla data dello spettacolo. Inoltre, da quest’anno, sarà possibile acquistare il biglietto on line andando sulla pagina del Museo MAEC www.cortonamaec.org.

Il progetto rumorBianc(O) ritorna quindi a farci vivere le emozioni del teatro dal vivo mantenendo, ovviamente, le giuste distanze e precauzioni.

“In questi mesi di lockdown ci siamo resi conto di quanto ci sia mancato poter andare a teatro, quella sensazione dell’essere dal vivo e di persona a fruire di un evento culturale – spiega Chiara Renzi, presidente di rumorBianc(O) e direttrice artistica della rassegna – In un momento come questo che stiamo vivendo, dare un segno di rinascita è importante e in questo senso il Comune di Cortona insieme al Museo MAEC si confermano molto attenti. Inoltre, sono felice di avere la possibilità di riproporre un progetto che coniuga la bellezza con la storia del nostro territorio.”

Il primo evento ospiterà lo spettacolo CORPI AL VENTO. Le due attrici/autrici, Ilaria Gelmi e Antonella Ruggiero, rievocano una storia antica, la celebre leggenda di Teseo e il Minotauro, un mito classico in chiave personale, femminile, ironica e contemporanea. Una storia antica narrata da due corpi e due voci che si impastano, disgiungono, intrecciano, sovrappongono, fino a diventare un solo corpo e una sola voce. Una madre, Pasifae, la madre del Minotauro, Arianna; la prima figlia, famosa per il filo con il quale portò Teseo in salvo dal labirinto; Fedra, la seconda figlia, una donna che non può trattenere una passione che le sgorga da dentro.

L’Appuntamento sarà sabato 18 Luglio ore 18:30, presso il Parco Archeologico Loc. Sodo di Cortona. Prima dello spettacolo il pubblico potrà effettuare una visita guidata al sito Archeologico.

Per il secondo evento lo spettacolo in programma sarà ZANNA BIANCA della natura selvaggia. Questo è uno spettacolo che ha gli occhi di un lupo, da quando cucciolo per la prima volta scopre il mondo fuori dalla tana a quando fa esperienza della vita, della morte, della notte, dell’uomo, fino all’incontro più strano e misterioso: un ululato sconosciuto, nella notte. E da lì non si torna più indietro. Liberamente ispirato ai romanzi e alla vita avventurosa di Jack London vuole essere un omaggio selvaggio e passionale, a London, ai lupi, al Grande Nord e all’antica e ancestrale infanzia del mondo. Il testo è del noto drammaturgo Francesco Niccolini, la regia è di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, in scena Luigi D’Elia.

L’appuntamento sarà Sabato 25 Luglio ore 18:30, presso il Parco Archeologico Loc. Sodo di Cortona, prima dello spettacolo grandi e piccini potranno partecipare ad una moderna caccia al tesoro nel sito Archeologico. In occasione di tale evento, un omaggio gustoso e rinfrescante, gentilmente offerto dall’azienda Estratti di Toscana www.estrattiditoscana.it.

TEATRO ARCHEOLOGICO

Il teatro nei siti archeologici di Cortona _ II edizione 2020

direzione artistica Chiara Renzi/rumorBianc(O)

Promosso da:

Museo MAEC, Comune di Cortona, Accademia Etrusca

in accordo con:

Direzione Regionale Musei della Toscana, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e Arezzo

Con il sostegno:

Cortona Photo Academy, Estratti di Toscana

