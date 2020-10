S.S. Arezzo: Mariano Arini nuovo rinforzo per il Cavallino

La S.S. Arezzo annuncia che Mariano Arini è un nuovo calciatore del Cavallino.

Mariano Arini, centrocampista classe 1987, soprannominato “Il Samurai” per via del suo look simile a quello dei militari giapponesi, arriva in Amaranto dopo le esperienze con le maglie di Avellino, Spal e Cremonese in Serie B. Nella serie cadetta vanta più di 200 presenze, con 19 gol e 12 assist complessivi all’attivo.

Con l’Avellino, Arini ha vinto un campionato di Serie C nel 2012-2013 e una Supercoppa di Serie C nel 2013; con la maglia della Spal ha contribuito alla vittoria del campionato di Serie B nella stagione 2016-2017.

A Mariano, da parte della Società, va il più sincero in bocca al lupo per la stagione.